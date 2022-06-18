臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，掀各界譁然。總統蔡英文昨日（17）在臉書發文喊話「吃石斑，挺台灣！」稱從去年的鳳梨、釋迦到現在的石斑魚，大陸時常以突襲性、不成比例的貿易禁止措施，對台灣造成嚴重傷害。此文引熱烈討論，大批網友灌爆痛批，更有人諷刺道：「妳果然發這篇文了！下一句都幫妳想好了：吃白帶魚，挺台灣！」

蔡英文昨日在臉書發表《吃石斑，挺台灣！》一文，內文指出，面對大陸再次違反國際規範，片面暫停台灣石斑魚輸入，除了在事發當下，行政院農業委員會立即啟動因應措施，當天她也和高雄市市長陳其邁、民進黨立委邱志偉，來到「石斑魚故鄉」高雄永安，了解第一線的狀況。

蔡英文表示，從去年的鳳梨、釋迦到現在的石斑魚，大陸不能嚴守國際規範，時常以突襲性、不成比例的貿易禁止措施，阻礙商品流通及貿易正常進行，這對台灣的出口商、農漁民，以及自由貿易都是嚴重的傷害。蔡強調，石斑魚是台灣重要的養殖產業，政府會跟農漁民一起度過這困難，也呼籲大家一起來支持國產石斑魚。

此文湧入超過5000則留言，除部分支持言論外，大多都是批評聲浪。網友紛紛表示：「妳果然發這篇文了！下一句都幫妳想好了：吃白帶魚，挺台灣！」「讓國軍幫忙吃啊，哪次滯銷不是國軍吃，這次也不能例外」、「現在我們都已經苦哈哈了！ 哪有錢去買貴森森的石斑魚呢？」「我比較好奇的是，吃石班能挺台灣什麼？」「有這種跟現實社會脫節的總統，真的是人民的災難」。