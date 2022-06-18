中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）臉蛋甜美加上E罩杯的火辣身材，讓她擁有一票粉絲，每每發文都引來上萬讚。近日她在Instagram分享收到私訊，對方居然說「側面很像懷孕」，讓短今不客氣貼出美照回擊。

啦啦隊成員短今昨（17）日在Instagram限時動態中分享球場日常，影片中正在球場上賣力應援，她穿著印上兄弟二字的黃色短上衣，衣服下襬前面綁了一個結，露出部分小蠻腰，白色短裙放送修長美腿福利。短今和大家分享弟弟的朋友看到她前幾天球賽穿這件制服，沒想到對方傳簡訊問弟弟：「你姐是不是胖了？中間那截感覺擠肉。」這樣的說法讓護姐心切的短今弟直接開嗆，在沒有告知短今的情況下回朋友：「我姐叫我封鎖你」，短今事後得知忍不住大讚弟弟做得好。

短今接著貼出截圖內容，有網友私訊她說沒有把衣服下襬綁在一起時，側面看很像懷孕，讓她不忍了直接開嗆：「你才懷孕咧~」，更貼出在球場上的側面照，力證沒有懷孕也沒有小腹；照片中短今明顯瘦了一圈，腰間隱約能看見肌肉線條，沒有一絲贅肉，上圍雖然被隊服包住，仍能看出傲人曲線，身材前凸後翹，完美演繹S曲線。

有網友私信短今，說她身材像懷孕。（圖／短今Instagram）

短今不忘分享球賽戰況：「8局7K只掉一分，看來我們的快樂寶拉回來了！歡迎拉～神～歸～位」，許多粉絲留言：「夭壽這雙腳」、「長腿今」、「寶拉讚！短今更讚」、「這個S我愛」、「這腿好長」