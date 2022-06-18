本土疫情尚未結束，一位網友抱怨說，公司一位女同事不斷強調自己是天選之人，而且染疫也不必害怕，只是小感冒而已，甚至還說確診過後會有無敵星星，因此每次口罩都不戴好，讓原PO看了超火大，痛批對方自私又無腦，而這位女同事最後還是確診了，還因為不做好防疫措施險讓整個公司都淪陷，引起網友熱議，不少過來人看完大嘆，真的沒有無敵星星，自己想死不要拖別人下水欸。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》上分享，公司裡一位阿姨同事一直強調自己是「天選之人」，說不害怕確診，因為染疫也只是像得了小感冒，根本沒那麼嚴重，而且指揮中心都說要與病毒共存、病毒已流感化了，所以打完三劑的人不用怕，甚至還說確診過後就有無敵星星了。讓原PO很傻眼，因為他認為疫情應該嚴肅看待。

該網友透露，這位阿姨同事每天都不把口罩戴好，旁人善意提醒她，她還會耍嘴皮子反擊，一直讓讓自己沒有病毒、是「天公仔（閩南語：幸運兒）」。結果現在還不是確診了，要不是當初老闆頗有先見之明，勒令這位阿姨回家自主隔離3天，現在恐怕整個公司都淪陷了。

該網友崩潰地說，這位阿姨連快篩怎麼用都不知道，還想要別人幫她，完全不管別人的安全，好像只要不是自己的小孩就沒差，而且確診後還一直鬧，他真的沒看過這樣沒禮貌、沒水準、沒知識、沒常識、自私又無腦的老阿姨。且公司的隔離政策就是從確診隔天開始算0＋7，而且必須連續3天採陰才可回來上班，阿姨真的聽不懂嗎？

該網友也說，確診不是罪人，但是無知去害別人才是罪該萬死，面對這樣的同事，她是真的憋到腦都快炸開了，最後也忍不住發了長長的抱怨訊息給公司副理，希望對方能協助處理這位同事的狀況，畢竟不是每個人都沒有家人要照顧。

貼文引起網友討論，「我是確診者，即使是輕症也很痛苦，當你集於所有感冒症狀於一身加發燒、肌肉骨頭痛，那種經歷真的不是電視說的輕症好像很輕鬆一樣」、「家裡有小孩的完全能懂，確診過還打了三劑，真的沒有無敵星星，自己想死不要拖別人下水欸」、「每次看到有人說無敵星星就覺得很討厭，醫生都說沒有了！」