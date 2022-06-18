新北地方法院政風室的陳姓科員，在PTT論壇以「bryant78041」帳號辱罵「羅智強是狗」，讓國民黨台北市前議員羅智強發文，要求陳姓科員24小時內道歉，否則將提告。羅辦發言人何元楷昨日（17）晚間表示，羅已接到陳姓科員電話，其並以簡訊附上道歉聲明，希望得到羅智強的原諒。何指出，既然陳姓科員已在24小時內道歉，便不再追究，呼籲民眾面對不同立場應抱持尊重，不該以類似發言撕裂台灣。

何元楷昨日晚間9時20分在臉書發文表示，先前國民黨台北市議員徐巧芯在PTT社群上，發現「新北地院政風室陳科員」以不堪入耳的用詞侮辱羅智強。羅16日於臉書向陳科員要求24小時內道歉，否則將提告。羅17日接到陳姓科員電話，其並以簡訊附上道歉聲明，希望得到羅的原諒。

何元楷表示，陳姓科員已在24小時內道歉，羅智強便不追究，但希望該科員日後謹言慎行。

針對此事件，何元楷強調，面對不同立場，應抱持尊重包容的態度，這才是展現民主自由的素質，我們不樂見諸如此類的發言，撕裂台灣。