台灣正經歷「和病毒共存」的陣痛期，主流株為Omicron BA.2，專家警告，變種病毒正伺機而動；近日在桃園機場也確實攔截到少數入境旅客被BA.4、BA.5感染。醫師黃軒分享10個少去的地方或NG的行為，提醒民眾疫情還沒結束，千萬不可輕忽。

胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書PO文，指大聲說笑、歡樂暢飲這兩種行為都會造成飛沫傳染。根據日本研究，唱歌噴出的飛沫顆粒（每分鐘2.5萬），甚至比咳嗽（每分鐘1.5萬）還多。

一起工作、一起吃飯，基本上都在同一空間內，也是染疫率極高。黃軒指出，當你在辦公室時，隨時都可能穿越病毒懸浮微粒濃厚的區域，建議只要起身離開座位，就把口罩戴上；吃飯就更不用說了。

參加宴會、吃自助餐等，也是容易傳播病毒的場所，尤其宴會時氣氛輕鬆，又有人敬酒、吃東西，心態一鬆懈，很容易群體染疫。

除了上述6行為，黃軒也列舉4個最好別去的地方，包括主題樂園、宗教節慶、外宿旅館，以及參加體育賽事。黃軒特別點出，旅館內最易遭污染的東西就是杯子；還有浴室的洗手台，濕度、溫度都適合病毒存活。