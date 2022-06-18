藝人歐陽靖常在社群分享育兒日常，日前放任孩子躺地上，被路過家長對母子倆做出失禮舉動，讓她無奈回擊：「你有多育兒有方」，就連蔡沐妍和F奶網紅Q塔也加入戰局引爆戰火，如今聽聞一名母親帶患有妥瑞氏症的兒子看電影，過程中兒子發出「啾啾聲」引來觀眾不滿，最後道歉離場，她表態力挺該位母親「孩子不該被剝奪觀影的美好感受」，獲得網友大讚。

歐陽靖表示有位母親帶患有妥瑞症的兒子看電影 ，觀影過程兒子發出怪聲遭指責離場，此事件引起正反兩方批評，她表示如果自己孩子是可能影響他人的特殊兒，還是會帶他進電影院，畢竟沒有孩子該被剝奪觀影的美好感受，即使天生與別人不一樣，也有資格享受跟別人一樣的生活體驗，但考量其他觀眾感受，電影播映前會告訴全場狀況，她表示對此行為不感到丟臉，因為這是身為一位母親該有的堅強，但若觀眾還是選擇趕走母子，也會帶孩子走人，不會讓孩子怨恨這個世界的不諒解。

歐陽靖力挺妥瑞兒母親 ，強調「孩子不該被剝奪觀影的美好感受」。(歐陽靖・裏東京生存記 臉書)

歐陽靖強調在公眾場所直言小孩是妥瑞兒，不擔心傷到孩子自尊心，若一開始就有這種顧慮，代表心中已經先歧視妥瑞症患者，才認為這是羞恥而難以啟齒的事，此外，也不會「欺騙」孩子很正常，反而會讓他認知跟一般人不一樣，但這種特殊不是負面的，就如同兒子新醬躺地一事，一開始也覺得很委屈，後來轉念告訴自己該接受別人的負面想法，也會更注意兒子不造成別人困擾。

對於歐陽靖一番言論，讓網友相當認同，紛紛留言：「有事先告知，尊重其它人的權利，也虛心接納他人的反應」、「有特殊兒童的家長很辛苦，但也沒有人要具備同理心去接受特殊兒童帶來的困擾」、「我想當時現場的觀眾也不好受，不知者無罪」。