俄羅斯總統普丁17日在「聖彼得堡國際經濟論壇」（St. Petersburg International Economic Forum）上痛批西方制裁瘋狂。

俄羅斯總統普丁屢被傳健康狀況下滑，他昨（17）日親自回應謠言，他引用馬克吐溫的名言，強調謠言被誇大了。他也痛批西方的制裁愚蠢、瘋狂，根本是在自殺。

綜合半島電視台、英國《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）等外媒報導，俄羅斯總統普丁17日在「聖彼得堡國際經濟論壇」（St. Petersburg International Economic Forum）發表演說，在演說問答環節時，普丁開玩笑回應健康傳聞，「就像馬克吐溫（Mark Twain）說過的，『有關我死亡的謠言被誇大了。』」普丁曾被傳罹患帕金森氏症、癌症末期，將住療養院，甚至也有人指現在的他是替身，本尊已死亡。

他也痛批西方對俄羅斯的制裁「瘋狂」、「愚蠢」、「魯莽」，強調西方祭出的經濟閃電戰從一開始就沒機會成功，這些措施對西方的傷害只會更大，他更聲稱歐盟將在制裁中損失4000億美元（約新台幣119兆元），指出西方凍結高達3000億美元的俄羅斯外匯儲備根本是在「自殺」。

普丁重申俄羅斯將挺過制裁，「我們是強大的民族，能應對任何挑戰，就像我們的祖先，我們將解決任何問題，我們國家長達千年的歷史說明了這一點。」

普丁也重申在烏克蘭繼續進行「特別軍事行動」的決心，強調整起行動的目標是守護「我們」在烏東頓巴斯地區說俄語的廣大人民，稱俄羅斯的行動是「被迫」且「必要」，不過他也提到，俄羅斯將「無可避免」與烏克蘭修復關係。