男人的嘴巴不要太「秋」，否則真的會惹禍上身，連工作都可能丟掉。一名知名半導體設備廠工程師，見到懷孕女同事起身要前往倉庫，竟然當著其他員工面喊：「妳變胖了，屁股也越來越大了，不要一直坐在椅子上。」女同事一怒氣到必須安胎，且申訴性騷擾，事後工程師遭記大過處分，但他不服，反告女同事和公司妨害名譽，並向公司求償215萬元，均不起訴處分，法官認定性騷擾成立，公司並無違反程序，最後慘丟工作。

根據判決，該名工程師在109 年1 月7 日下午，在員工倉庫辦公室，看見懷孕女員工進入該辦公室，立刻即對女方說，「妳肚子愈來愈大了、變胖了，且屁股也變大了，不要一直坐在椅子上」，現場還有另外三名同事聽聞。女員工事後大怒，事後請安胎假還申訴性騷擾，工程師因此遭記一大過處分。

但工程師事後控告公司，他對女員工的言詞並無任何具有「性意味」及「性暗示」言詞，只依女員工主觀上感到不舒服，就認定他有性騷擾。女員工只打電話向主管反應，並未明確表示被性騷擾，也未主張要召開性評會，未做訪談紀錄及讓受訪談者簽名，性評會議未讓兩人陳述意見，委員也未簽到或在紀錄表簽名，就對他記大過處分，即使申訴後仍維持原處分，更未予保密身分，導致公司員工都知道雙方當事人身分，侵害他的名譽，因此求償215萬元。

法官調查，工程師在懷孕婦女面前說「肚子愈來愈大了、變胖了，且屁股也變大了…」，已涉及評論懷孕女性之身材，屬性別歧視之言詞。

女方證稱，工程師不是第一次有這樣的言詞，事件發生時，立克也有人提醒工程師不要這麼說，但他還繼續用奇怪的臉色看她，當下的表情很讓人不舒服，讓她0很有壓力。

法官認為，知悉本件性騷擾事件者，除調查委員外，現場尚有多位在場者，工程師並未能舉證係何人洩密，何人知悉，且知悉具體內容為何。

法官更認定，縱使公司召開會議時有委員未簽名等不嚴謹程序，也不能認為被告有故意以背於善良風俗之方法，加損害於女員工，因此請求損害賠償自屬無據。