民進黨2022年可望被徵召參選桃園市長人選的新竹市長林智堅，在昨(17日)播出的專訪中首度鬆口，「球來了，我就接」。被問及與林智堅相比優勢在哪？國民黨桃園市長參選人張善政則說，自己的業界經驗、行政經驗，「應該是他很難比得上」。對此有網友則是認為「別人說我還真的不信，但是張善政真的是很認真做事的人！好好整合羅智強的祝福，加油」。

媒體詢問與外傳要參選桃園市長的新竹市長林智堅優勢在哪裡？張善政昨回應，「我覺得我業界經驗、行政經驗，應該是他很難比得上。」

張善政說法曝光後，也引發網友熱議，有網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，已有超過百則留言，有人認為、「民進黨還有很多絕招爛招，好好接招」、「張善政，會做人，人可靠」、「不能再給塔綠班騙了」；但也有人認為「國民黨的最大優勢就是贏局硬生生搞成慘敗」、「有句話說，驕兵必敗」。