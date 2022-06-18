天氣已經夠悶熱，體內水排不出去，不僅渾身不對勁，臉還可能變月亮臉，到底水腫時有哪些不可吃食材，就讓好食課 Angela 施沐恩營養師一次告訴你。
●4大水腫地雷食物
1.酒精：酒精會抑制體內抗利尿激素，使得我們酒精下肚，跑廁所頻率也增加，但要注意，酒精利尿主要是排除水分，鈉離子滯留於體內容易導致身體代償去保留水份而造成水腫。
2.高鈉食物：
別以為只有吃起來很重口味的拉麵才算高鈉食物，加工食品通常也含有大量鹽分，如醃製醬瓜、臘肉、乳酪、泡麵等，而鈉離子容易導致水分滯留，引起水腫發生。
3.油炸物：
油炸物易促進體內生自由基，增加體內發炎情形，加重身體腫脹狀況。
4.精製糖：
除了高鈉食物，精製糖也會造成水分滯留，而有水腫情形，建議水腫時避免食用含糖飲料及甜食。
●幫助體內排濕 注意3個飲食關鍵
1.多喝白開水：
喝水不會導致水腫！所以不要因為水腫而不喝水，多喝水可幫助促進新陳代謝，排除體內濕氣。
2.湯麵類少喝湯：
鈉通常會溶入湯中，建議少喝湯便可大大減少鈉的攝取。
3.多吃蔬果：
蔬果中富含鉀離子，可多吃高鉀蔬果，如香蕉、莧菜、地瓜葉等食材，幫助身體排鈉利水。
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