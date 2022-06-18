儘管勇士才以4勝2敗拿下最近8年的第4冠，《ESPN》隨即找來專家團評估下個球季各隊戰力排行榜，結果勇士毫無意外名列榜首，接下來第2到第5名分別是塞爾提克、公鹿、灰熊與獨行俠，擁有「小皇帝」詹姆斯的湖人排在相當尷尬的第17名，也就是淘汰邊緣。

根據《ESPN》分析，勇士目前只有8名球員繼續還有合約，包含盧尼、小培頓等重要關鍵球員仍有待續約，威金斯則是需要執行最後一年合約，不過就算勇士早就是聯盟薪資最高球隊，他們還是會全力留住這個冠軍陣容，就算難度看似很高。

至於排在第17湖人的評價是，由於新教頭漢姆才剛到任，湖人目前還有許多工作要做，特別是陣中還有7個球員名額有待補足，韋斯布魯克的去留更要趕緊確認，起碼目前看來漢姆跟韋斯布魯克一開始關係還算不錯，卻還需更多時間觀察。

詳細的30隊排名如下：勇士、塞爾提克、公鹿、灰熊、獨行俠、熱火、太陽、快艇、金塊、籃網、七六人、灰狼、公牛、爵士、暴龍、鵜鶘、湖人、騎士、老鷹、黃蜂、馬刺、尼克、拓荒者、巫師、國王、溜馬、活塞、雷霆、火箭與魔術。