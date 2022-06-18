網球天王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）本周宣布想要參加今年的溫布頓公開賽，這是他自2019年之後首度返回溫網。納達爾先前因為腳傷，今年法網摘冠之後宣布可能放棄溫網，除非他找到解決傷痛的方法，納達爾表示他現在的關節疼痛舒緩許多。

「在巴塞隆納的診治不是100%立即見效，但是可以發現有所改變，我已經注意到了奇妙的感覺，我的關節疼痛減輕。我計畫參加溫網，周一前往倫敦。」同時納達爾相當謹慎，他仍不保證能出賽，因為他的腳傷需要逐日觀察。「我只知道我很想打，但我必須小心。我希望在倫敦訓練1星期之後，能夠參加溫網並打出競爭力。」

納達爾在2019年溫網男單準決賽輸給費德勒（Roger Federer），2020年溫網遭遇疫情而取消，2021年納達爾決定休養未參賽。他拿過兩次溫網男單冠軍（2008、2010年），也是他至今相隔最久的大滿貫金盃。他最近一座澳網、法網都是在今年獲得，美網則在2019年獲得第4冠。

生涯累積22座大滿貫金盃史上第一，納達爾仍有機會把紀錄堆高，他今年初在巴黎受訪時提到，他早已習慣帶著傷痛打球，因為他對比賽充滿熱情。「我以為會36歲的時候我會轉去做其他的事，沒想到還在打網球，這讓我感到無比的快樂。」溫網將於本月27日開賽。