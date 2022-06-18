入境檢疫3+4政策15日上路，其中的4天自主健康管理所引起的爭議最大，醫師出身的民進黨前立委沈富雄除直言自主健康管理中「白天可自由活動，晚上回防疫旅館」的規定「多此一舉」，並再度於節目重申未在入境時被攔截到的確診者比例極低，入境檢疫沒實際效果，更痛批指揮中心「腦筋有問題」。

台北市長柯文哲13日直言，上一次就說兒童大型接種站是很白痴的政策，現在又來一個（3+4），在管理和執行上很困難，最後會演變成「上下交相賊」。國民黨副祕書長王育敏16日也怒批，新制指引流程不明確，甚至一國多制，民眾、旅宿業者及地方政府無所適從，1人1戶原則也無稽查機制把關；每周入境上限2.5萬人，航空、旅遊業也反應旅客飽和，陷入超賣窘境。指揮中心16日下午公布修訂版防疫旅館管理指引，居家檢疫隔離者在自主防疫期間，向業者出示其2日內快篩陰性報告，方式不限，即可外出，入境上限人數也會每周滾動式檢討。

對此沈富雄昨（17日）在政論節目《少康戰情室》首先就柯文哲的發言，表示柯防疫的觀念沒什麼大錯，但針對性很強，「針對他（柯文哲）所實施的政策中央若不同意，他火會特別大」，因此沈直言柯文哲「過度捍衛自己」。

針對3+4政策，沈富雄指出「3+4的4與過去7+7後面的7」一樣，後面幾天都可以在外趴趴走，他質疑「很奇怪，白天上班到處跑都可以，晚上還要回去（防疫旅館），晚上病毒毒性比較強？」沈富雄直言晚上所有人都入睡、都沒事了，因此後面天數「多此一舉，聊備一格！」

沈富雄也就政府規劃一周內將開放25000人入境，再度重申他周二提過的「入境的漏網之魚（未在邊境被攔截到的確診者）只有1.39%，比較單日上萬的本土病例微乎其微」的說法，若依照比例換算，只會有幾十條漏網之魚，他質疑對照現今本土單日數萬的確診者及黑數，「為什麼要在意那『幾十條魚』？（指仍要入境檢疫）」。針對入境檢疫措施是為防止變種病毒的說法，沈富雄直言「抓不抓都一樣，一旦有變異株，一定進來！」最後他更痛批「大費周章，沒什麼實際效果」，「這個團隊腦筋是有問題的！」