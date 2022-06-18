台積電8日舉行股東常會，面對股東提出缺電問題，董事長劉德音回應，目前不擔心缺電，但容易跳電確實是現在看到的現象；劉並指出，政府希望台積電在電力危險時，配合啟動發電到台電電網，讓一般人有更穩定的電，這部分會持續做。臉書粉專「工程師看政治」則直言，台積電的確不缺電，因政府將其供電優先權拉得很高，會缺電的是被政府認為「相對沒那麼重要」的人和產業。此說法引熱議，大批網友表示氣憤。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」16日在臉書發文表示，台積電8日舉行股東常會，有股東擔心停電問題，劉德音的回答是：

1、目前不擔心缺電，但容易跳電確實是現在看到的現象。

2、台積電在努力應付，增加備用電力。

3、政府希望遇到在電力危險時，台積電配合啟動發電到台電電網，讓一般人有更穩定的電。

粉專坦言，劉德音以上所述完全是事實，台積電的確不缺電，因為政府把它的供電優先權拉得很高；明確的說，台電將台積電編入輪流停電的I組，與國防、交通、醫院的H組屬於同一個級別，在可能停／斷電的時候，他們將會被優先供電。不只如此，台電還針對竹科、中科、南科做超高壓變電所新建／擴建計畫，提高供電能力，可謂呵護備至，一切只為確保台積用電無虞。

粉專進一步指出，真正缺電的是別人，包括你、我，以及被認為「相對沒那麼重要」的產業，例如石化、紡織、模具等等。劉德音說「容易跳電」，但他說不出口的原因，就是缺電；過去5年的815、513、517、303等等大停電，都是最直接的證據，單單303那一次，就造成全台損失逾百億。然而沒想到的是，政府現在不但要求民間減少用電，還反過來希望台積幫忙發電；企業只是自救還不夠，還要配合政府做出額外貢獻，以維持供電充裕的假象，這是政府的失職、失能。

此文獲得約1500個讚、超過140次分享，迴響熱烈。網友留言：「我有沒有看錯！政府該做的事反過來是台積電幫去做！原來台積電才是我們的執政黨！」「在台灣信仰取代了科學，只要黨說的就是對的，什麼科學數據都放一邊，這種低智的社會還能有什麼期待的？」「在本黨的操弄之下，感覺台灣只剩下台積是最重要的，其他產業可有可無的感覺！」「沒辦法，台灣有太多小動物可以用」。