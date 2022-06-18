傳「蜘蛛人女友」懷孕？ 本尊出面回應兩句話給答案

美國25歲知名女歌手兼演員千黛亞（Zendaya），過去曾以童星身份出道，2009年在迪士尼電視劇《舞動青春》中飾演「Rocky Blue」一角而爆紅，隨後更在《蜘蛛人》系列電影中大放異彩，與蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）的戀情公布之後，小倆口不時在社交平台放閃；近期傳出千黛亞懷孕的消息，讓她立刻跳出來澄清。

近日有網友發現，TikTok上有個假帳號和千黛亞頭像一模一樣，該帳號發布了一張嬰兒的超音波照片，還標記了湯姆霍蘭德，在網上掀起一陣轟動，被認為小倆口可能是有了孩子，甚至流傳到推特，標籤「#Zendayaispregnant」迅速登上推特熱榜。雖然該帳號被證實是仿冒，不過雙方當天都沒有做出回應，導致仍有許多猜測。

正當眾人以為他們應該不會回應該事件，沒想到千黛亞在第二天於Instagram回應：「明白了吧，這就是為什麼我遠離推特」、「每週都會有人憑空編造假消息」，黑底白字的圖片表達嚴肅心情，除了此次懷孕的謠言，先前也有網路流傳一段女人在街頭被毆的影片，由於身材造型與千黛亞相似，以致於網路上有許多謠言稱千黛亞就是影片中被打的那一個人，當時外媒分析並非本人才遏止謠言。這次千黛亞罕見為自己澄清，許多粉絲心疼留言「人紅是非多」、「很多一看就知道是假的，為什麼還有這麼多人相信」、「推特簡直亂七八糟」。