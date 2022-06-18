高雄柴山秘境得天獨厚的山海景色，加上路旁隨處可見的的獼猴，成了許多民眾探訪的景點。今年2月起在秘境入口處陸續發生機車置物箱內財物遭竊案，警方成立專案小組長期蒐證後，終於鎖定一名37歲的郭姓男子涉嫌重大，持搜索票及拘票在郭男三民區的租屋處逮人，全案依竊盜罪嫌送辦。

郭姓男子自2月份起陸續在柴山秘境入口處，趁遊客前往沙灘賞景、四下無人時，針對路旁的機車置物箱上下其手，初步統計郭男至少涉及5起機車置物箱竊盜案。鼓山分局陸續接獲被害民眾報案，立即成立專案小組著手偵辦，發現竊嫌每次做案前都會仔細觀察及等待，在徒手扳開機車置物箱的同時，都會左右張望避免被人發現，非常謹慎小心，為了不留痕跡，也會刻意避開有監視器的地方再動手。但百密總有一疏，警方擴大調閱周邊影像並長期蒐證後，終於確認竊嫌身分，於16日中午12點持搜索票及拘票上門進屋逮人。

竊賊演很大！高雄柴山一名竊賊專門「假賞景」偷停車場機車置物箱 ，鼓山分局員警鷹眼布線後逮捕到案。(高珮琦翻攝)

初步了解，郭男熟稔機車置物箱構造，多次輕易得手。落網的郭男矢口否認竊行，辯稱「每次去柴山秘境都是為了看風景和猴子！」，當警方提供影像畫面時，郭男當場啞口無言。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾出外旅遊停車時，車輛務必上鎖，且貴重物品應隨身攜帶，避免遭歹徒覬覦而被竊，失財又失興，警方將持續針對轄內各景點加強巡邏及守望，以確保民眾財產安全。