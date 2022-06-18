埋了6年的梗終於發酵！高大牧場2016年上傳一張大頭照，小編倒鮮奶卻一滴都沒倒進杯子裡，這張照片隔6年突然引起網友討論，更吸引了1.2萬人狂讚，不少網紅、政治首長與政府機關的小編也都跑來留言朝聖。而高大牧場的小編昨再分享如何正確倒牛奶，表示大家發現的太晚了，他現在都改這樣倒了。

高大牧場的臉書粉專在2016年7月6日更新了大頭貼，只見照片高大鮮乳往下一倒，卻沒有倒入前方的玻璃杯中，反而都倒在了白色的桌面上。不過，這張梗圖卻在6年以後才被看見，短時間就吸引了1.2萬人朝聖，也引來不少人笑虧，這6年來小編一定覺得很寂寞，不過，這梗圖實在走的太前面。

貼文引起網友熱議，「太前面了」、「很好奇這張圖六年前的觸及率」、「我們這群網友好像IE，六年後才發現」、「我來拿杯子」、「2016年的現在火了一早看到我也火了」、「這梗埋的太深了」、「行銷走得太前面」、「行銷之鬼，六年之計」。

而高大牧場的小編也在臉書自嘲說「你們太晚發現了啦！我現在都這樣倒。」只見鮮奶是從罐子上乳牛的部分發射出來，噴進去前方的玻璃杯中。搞笑又前衛的梗圖再度引起網友討論，不到一天就吸引了2千多人狂讚。