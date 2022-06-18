大陸流量女神楊冪擁有甜美臉蛋和性感身材，為此吸引一票粉絲，最近她上節目《花兒與少年》第一期播出，網上便有人嫌楊冪鏡頭太少，但也有人覺得節目的最大亮點就是楊冪，她穿運動Bra加上大外套，還在鏡頭前自然前傾穿鞋、綁鞋帶，雖然只有幾秒的時間，露出的事業線黑影還是吸引粉絲笑說要不斷重播這段。

楊冪4年前和劉愷威離婚，兩人育有一女，之後楊冪傳出談姊弟戀，和小3歲的魏大勛穿情侶鞋逛展覽，兩人甚至傳出入住同一家飯店、在同一棟大樓同居，但去年楊冪受訪時就暗示疑似已經分手。今年5月楊冪被直擊現身上海，下了飛機到飯店後，深夜又坐車去找朋友，最後到了另一處社區和戴白帽的高帥男見面，楊冪後來與高帥男同時消失進入大樓，引來秘戀傳聞，而楊冪對此依舊不回應。

楊冪在《花兒與少年》穿運動內衣入鏡。（圖／翻攝自秒拍）

恢復單身的楊冪同時也是演藝圈中有名的富婆，傳聞身家高達約215億台幣，而她先前上真人秀，被歌手毛不易問：「戀愛的安全感來自於哪？」，她除了回答自身以外，也承認跟財力有關，坦言：「如果他是因為我有錢跟我好的話，我可太開心了，因為我有錢」，並自認桃花旺盛，「擋不住的」。

楊冪被封流量女王。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博）

而楊冪參與的旅遊實境節目《花兒與少年》第四季昨開播，身為話題女王的她一舉一動都被網友截圖放大，其中有段她穿運動內衣和其他來賓聊天時，楊冪一邊整理儀容，一邊彎腰抬腳綁鞋帶，招牌傲人上圍全都露，引來粉絲：「我的素顏大明星楊冪」、「冪無時無刻不在散發魅力」、「冪姐性格真的很好，跟她一起出去玩感覺很省心」、「老婆好辣」。