今年香格里拉對話（香會）期間，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯汀舉行首次面對面會談。2019年「香會」後的3年時間裡，亞太安全格局演變更為深刻複雜，美國以「競爭」定義大國關係，大國軍事博弈有更加激烈的趨勢，地區不穩定因素不減反增，中美軍事關係也成為備受關注的話題。大陸澎湃新聞18日專訪多次參加「香會」的中國代表團成員之一——軍事科學院前副院長何雷中將。強調中美防長實現面對面會談是一件好事，實現中美軍事關係穩定應加強溝通協調。

何雷表示，這次「香會」中美兩國防長會談談了台灣、南海和俄烏衝突等重大問題，尤其是在涉及中國核心利益問題上，表達了中國鮮明的態度和堅定的立場。中美防長實現面對面會談是一件好事。比不見面、不會談、不交流要好，避免戰略誤判，管控分歧，這樣才不會把矛盾分歧演變成對抗衝突。

何雷指出，判斷現在中美軍事關係，首先要從更高層次的中美兩國關係入手，中美關係處於低谷期，作為中美關係一部分的兩軍關係也處於低谷期，而且由於美軍頻繁對中國抵近偵察、在南海展開所謂航行自由行動，台灣問題上也頻頻進行挑釁，在西太經常舉行針對性很強的聯合軍演等等，增加了軍事摩擦的風險，不利於中美軍事關係的穩定。

何雷認為，當前中美軍事關係挑戰是多方面、嚴峻的。第一個挑戰是拜登政府強力推行「印太戰略」，比如美日印澳「四國安全對話」、美英澳AUKUS、13國「印太經濟架構」，加上以前美國在西太的多個雙邊同盟，還有「五眼聯盟」等等。為了孤立中國，圍堵遏制中國，在政治、軍事、經濟、文化和科技等多個領域打壓遏制中國，給兩國改善關係造成很大的障礙。

現在，美方在處理對華關係上基本是說一套做一套，在兩國首腦會談中，拜登多次表示，美方不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台灣獨立、無意同中國發生衝突。 但在實際行動上，在涉台、涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權等問題，頻頻干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。

何雷強調，「美方要充分認識台灣問題的敏感性」，現在，台海問題已成為影響中美軍事關係走向的焦點問題，因為美國將台灣問題視為打壓中國的「王牌」。以這屆香會為例，召開前幾天，美國宣布新一輪對台軍售。在2017年之前，美國防長在「香會」上沒有講過台灣問題，因台灣問題是中國內政。2017年時任美國防長馬蒂斯在第16屆香會上首次講台灣問題後，美國每次在香會都會講這個問題。所以，中方必須在香會這樣的場合表達中國的立場，闡明人民解放軍的態度。因此美方要充分認識台灣問題的敏感性，打「台灣牌」非常危險，對中美軍事關係穩定影響非常大。

何雷認為，改善中美軍事關係要做到以下四點：第一，中美兩軍要真正落實中美兩國元首達成的共識，習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，拜登作出的「四不一無意」承諾，就是這一共識具體內容；第二，中美兩軍溝通協調，美方要做到誠心誠意，誠實誠信，不能說一套做一套；

第三，美國不要干涉中國內政，挑釁中國的底線，中國是一個大國，美國政府、美軍頻頻挑釁中國的底線，中國不可能不做出反應；第四，兩軍要加強溝通協調、交流交談、避免誤判、管控分歧和加強危機管控等。