有「地表最強奶媽」之稱的網紅謝薇安（Vivian），外型甜美還有F級傲人上圍，是網路高人氣正妹，前年1位小網美應慈樺，在社群網站Instagram、Youtube、Dcard等批評她「我也不想跟愛盜圖自私自利內心黑暗醜陋的腦紅吵」，讓她憤而提告，應女被依加重誹謗罪處拘役55天。

網紅謝薇安（Vivian）有「最強奶媽稱號，擁有精緻臉蛋和F級魔鬼身材的她，2019年憑藉踩踏步機和跳繩影片爆紅，IG粉絲數一度高達497萬，後雖帳號被停，但人氣仍高，2020年遭影射是「大胸，配合度低，單次為主，可吸」的賣淫者，今年5月還遭網紅連千毅盜圖，謊稱是自家小幫手「牙牙小姐」。

期間謝薇安還飽受應女在社群網站上留言攻擊，2020年7月應女在謝薇安IG留言：「我也不想跟愛盜圖自私自利內心黑暗醜陋的腦紅吵」、「活在同溫層的腦紅」、「因為你們的言行，你的作為太讓人噁心了，不說出來都不行」等，還在《Dcard》文章「謝薇安老公」留言，「她時常自己沒照片時都盜用別人的照片影片衝自己的流量」、「因為雖然她外表好看，但脾氣和品德操守是真的不行」。

應女還在《飢餓遊戲》、《綜藝大熱門》Youtube影片下留言：「她版面時常拿別人的照片影片把面貌裁掉來增自己的人氣」、「站在消費者的角度來說，這不是欺騙什麼是欺騙」、「只因別人戳破她，沒照片時常就用那種手法賺追蹤和關注度」等。

應女在一審時坦承在不特定人得以共見共聞之網路社群、影片留言區，發表對謝薇安有關之內容，但否認有任何加重誹謗、公然侮辱犯行，於檢察官訊問、應女辯稱，都有去查證事實及比對，只是想要表達對謝薇安的意見及講述其觀察到的事物。

台北地院法官認為，應女留言的文字含有輕蔑、貶損之負面評價意味，會令人感到難堪與屈辱，傷及人格尊嚴，影響社會地位及評價，依加重誹謗罪判應女2月徒刑、得以易科罰金6萬元。

應女不服上訴至高院，她表示， 她並非無中生有，事實就是事實，並沒有因為謝薇安是公眾人物就採取抹黑造謠的手段，她都有看過新聞及網友之資料比對，無誹謗之動機與意圖，並提供謝薇安盜圖之照片原圖、相關網友言論及新聞資料等為證。

高院法官考量現今社群網站常使用他人的照片或梗圖當自己的照片，不能以此批評人格有問題，因此應女在社群網站留言謾罵確實具有誹謗真實惡意，依4次散布文字誹謗等罪，處應女拘役55日，得以科罰金，5萬5000元。