微信公號「 黑龍江省高級人民法院」18日通報，黑龍江省高級人民法院院長石時態擔任審判長並主審的陳X秋等14人偽造貨幣、劉X仔容留他人吸毒一案，16日至17日在牡丹江市中級人民法院二審公開開庭審理並當庭宣判，依法裁定駁回上訴，維持無期徒刑等原判。黑龍江省人民檢察院副檢察長樊忠誠出庭履行法定公訴職務。

2020年2月27日，公安機關在海林市破獲一起偽造貨幣犯罪案件，現場查獲2005版100元面額假人民幣共計4.2215億元。該起案件為中共建政以來單案數額最大偽造貨幣案。

經審理查明，陳X秋與蔡X供係表兄弟。蔡X供與范X洲係同學。2019年夏，三人欲在廣東省惠州市成立公司經營廢品回收業務。同年11月，三人在該公司租賃的場地共謀印製假幣，並明確出資、聯繫技術人員和尋找印製場地等分工。三人通過陳X秋妻兄鄭X聯繫技術人員劉X仔，由其負責提供印製假幣的膠版和技術，組織其他人員印製假幣；聯繫李X霞、王X偉，租賃譚X超位於海林市海林鎮光榮村的廠房作為印製假幣場地；確定了利潤分配方式。此後，陳X秋提供資金，蔡X供、范X洲、鄭X、劉X仔購買了用於印製假幣的印刷機、油墨、金線紙等，分批運至印製假幣場地。

2020年1月中旬至2月末，劉X仔帶領李X坤、盧X城、陳X林、盧X明、盧X良晝夜印製假幣。在印製假幣過程中，陳X秋提供資金；蔡X供監督假幣印製、提供後勤保障；鄭X接收、運送油墨；范X洲運送和郵寄生產、生活物資；李X霞、王X偉接收機器、紙張、食品等生產、生活物資，購買生產、生活用品，並為印製假幣機器設備定制零部件等；譚X超裝修場地，購買生產、生活用品，繳納電費，接送蔡X供往返印製假幣場地和住處；王X焚燒銷毀假幣廢料。此期間，劉X仔還容留他人吸毒。

2021年7月2日，牡丹江市中級人民法院以偽造貨幣罪判處陳X秋、蔡X供、鄭X、劉X仔無期徒刑，范X洲等其他10名被告人五年至十五年不等有期徒刑；以容留他人吸毒罪判處劉X仔有期徒刑六個月，與偽造貨幣罪數罪並罰，決定執行無期徒刑。陳X秋、蔡X供、鄭X、劉X仔不服，向黑龍江省高級人民法院提出上訴。

黑龍江省高級人民法院依法立案受理後，確定由石時態擔任審判長並主審該案。為徹底查清案件事實，合議庭認真審閱本案全部案卷材料，逐一核查各上訴人、被告的微信聊天記錄及通話資訊，到牡丹江市看守所提審全部14名上訴人、被告，赴海林市印製假幣場地進行實地踏查，撰寫了8萬餘字的閱卷筆錄，並召開庭前會議，做好開庭準備。庭審中，合議庭圍繞庭審調查重點，組織控辯雙方有序進行法庭調查，採用多媒體方式對證據進行全面展示，充分質證，澄清證據疑點，釐清案件事實。

經過法庭調查、法庭辯論、聽取上訴人、被告人最後陳述，黑龍江省高級人民法院認為，一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程式合法。遂裁定駁回上訴，維持原判。