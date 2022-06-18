國民黨前主席連戰2021年12月18日中午手牽妻子連方瑀現身台北市復興實驗中小學投票。（資料照/林縉明攝）

已經高齡87歲的前副總統連戰，近日驚傳6月10日因心血管疾病，住進台大醫院加護病房救治。連戰辦公室主任彭國省上午證實，連上周五因身體微恙住院治療，目前身體狀況逐漸康復中。至於病因，彭說，基於個人隱私不便透露。

據了解，連戰因年事已高，這幾年先後有心臟疾病、罹癌而開刀住院，健康狀況雖大不如前，但仍已控制多年；日前住進台大醫院則是因小中風。據悉，連戰於本月10日小中風 ，事發時情況一度危急，進加護病房三天後病情隨即穩定，已轉一般病房，目前意識清楚，且可清楚表達，不過平衡感受影響，正持續治療中。連戰夫人連方瑀天天在醫院陪病，顯示伉儷情深，本報17日即獨家捕獲連方瑀從家裡到台大醫院的鏡頭。

事實上連戰從政多年，最為人津津樂道的政績，除了行政院長任內開辦健保，成為世界各國取經的典範之外，就是2005年和平之旅，帶動兩岸和平穩定互動。據了解，本月上旬國民黨主席朱立倫赴美國提出「九二共識是沒有共識的共識」，連戰相當關切，也透過國民黨前副祕書長張榮恭表達看法。

由於連戰住院時間與朱立倫訪美行結束時間重疊，被解讀對朱在美國兩岸談話擔憂導致。彭國省僅說，當前兩岸關係是全球矚目焦點，連戰也確實對兩岸關係持續關心。另外，知情的政壇人士指出，朱的言論並未影響連戰的情緒，小中風與朱無關。