在入境隔離政策改為「3+4」後，台灣陸續在邊境攔下最新變異株感染者，且人數有越來越多跡象。指揮中心認為，從個案分布來看，BA.5佔絕大多數，符合國際趨勢。專家憂心，BA.5恐怕「不會弱得像感冒」，有可能直接進攻肺部，導致嚴重症狀。

中央流行疫情指揮中心17日公布，境外移入個案檢出1例Omicron BA.4及16例Omicron BA.5，截至目前為止，共有48例變異株個案，其中BA.5佔了40例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞認為，從統計來看，BA.5比BA.4更具傳播優勢，而台灣攔截到的個案分布，也和國際趨勢呈現一致。

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5今年初在南非被發現，有研究指向這2株病毒株具備傳染力高、免疫逃脫特性，深具社區傳播能力，全球已有超過40國檢出，且持續增加。

日本東京大學上月底發表一項研究成果，發現BA.4、BA.5可能更容易感染肺部，而不是攻擊「類感冒」的上呼吸道。英國也有專家同意這項論點，直指BA.5的風險，恐怕更甚BA.2。