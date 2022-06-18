女星許維恩和老公王家梁日前到澎湖遊旅遊，卻遭老公出賣曬出身穿連身泳衣的火辣照片，引起網友熱議，近日她曬出穿著粉紅色比基尼的清涼照，一對傲人北半球和深邃事業線一覽無遺，讓所有人看得血脈賁張。

許維恩在instagram曬出自拍照，只見她身穿粉紅色比基尼，白皙皮膚吹彈可破，接著環繞拍攝讓粉絲一覽美景，不過粉絲目光全聚焦在一對渾圓北半球上，只見比基尼完全藏不住直接露出大半截，加上隨著移動步伐微微震動，外加一覽無遺的T字型事業線，讓人看的鼻血直流，短短時間就吸引上萬人按讚。

許維恩開心表示：「享受這一刻~渡假時光總是特別美好又放鬆」，字句中透露出相當滿意難能可貴的愜意時光，網友也紛紛留言：「風景好美，妳也很漂亮」、「辣辣辣好辣好辣」、「媽耶，身材好正」、「女神好美超級正」、「這身材是要逼死誰」、「這身材無敵了」、「澎湖除了美景還有美麗的你」、「好羨慕這身材」。

新婚的許維恩和老公王家梁拚生寶寶，還投入試管嬰兒計畫，不過老公上個月確診，安全考量之下，所有療程和手術被迫停止，她表示要先好好休養身體為主，其他就順其自然，一切看上天安排，畢竟身體疲憊心更累，得需要時間調整心靈。