黑心富樂快篩劑爭議延燒，蔡政府卻冷回應處理。國民黨上午批評，連執政黨立委都要求食藥署署長吳秀梅下台，但蔡政府卻默不作聲，未查辦相關官員的行政責任，一昧護航，坐實「民進黨執政，有關係、就沒關係」包庇文化。

國民黨表示，行政院長蘇貞昌過往曾為漁船長樹占位而動怒、也為高雄榮總院長不知道幾個停車位而震怒，官威十足，但這次面對衛福部如此重大失職、瀆職，蘇卻從嚴厲酷吏變包庇鄉愿，過去動輒霸氣要拔官的蘇難道是「選擇性震怒」？

國民黨質疑，攸關國人健康安全的快篩試劑品質，難道比不上漁船占位、有幾個停車位還重要？該拔官的時候不拔官，蘇貞昌在顧慮什麼嗎？

國民黨說，快篩標案之亂層出不窮，先是小吃店的高登居然能參與16.5億元的快篩劑採購案、曾有倒閉記錄的遊戲業者簽約進口100萬劑快篩、資本額僅330萬生技公司接下3.8億元快篩訂單等，到最近的富樂快篩混充瑕疵試劑進口。

國民黨表示，種種快篩標案亂象凸顯蔡政府無能與失職，甚至令外界質疑是否真有「綠金通道」牟取暴利，藉機大賺國難財？蔡政府若要杜悠悠之口，應盡速追查究責，蘇貞昌更該展現該有魄力，立即撤換吳秀梅，並將相關資料移送檢調。