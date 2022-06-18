美國原先傳出可能軍售烏克蘭MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）攻擊無人機。

路透社17日引述2名消息人士指出，美國原訂軍售烏克蘭4架MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）攻擊無人機的計畫已暫停，原因是擔心搭載的尖端監控設備可能落入俄軍手中。

報導指出，五角大廈國防技術安全管理局（Defense Technology Security Administration）在深入審查這項軍售計畫的安全性問題時提出反對意見。其中官員們擔憂，無人機上搭載的雷達及監控設備如果落入俄軍手中，可能為美國帶來安全風險。

匿名五角大廈官員透露，高層正在檢視是否繼續軍售案，不過無法確定何時會做出最終決定。

消息人士指出，如果軍售案繼續，其中一個方案就是將無人機上的雷達及傳感器換成較不先進的設備，不過更換恐也得耗時數月。此外就算繼續軍售，美國國會也有可能攔阻。

這4架無人機原定要撥給美國陸軍，根據美國陸軍預算文件，由美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）製造的灰鷹無人機一台造價約1000萬美元（約新台幣3億元）。