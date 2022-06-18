【旅奇傳媒/編輯部報導】南台灣盛產竹，竹的種類及用途也十分多樣，尖山埤水庫周邊竹林茂盛，竹工藝品為早期先民們日常生活中不可缺少的元素。尖山埤江南渡假村為呈現竹的工藝之美，特別與社團法人台南市竹會及「慕竹閣」合作舉辦「竹的千姿百態展」，自即日起至112年2月28日於江南會館大廳迴廊展出大型竹編裝置藝術及16件竹編攝影及立體作品，整體洋溢竹編藝術氛圍。

「竹的千姿百態展」於江南渡假村展出中。 圖：尖山埤江南渡假村／提供

現場最吸睛的作品為以球型為主體的大型竹編裝置藝術《緣圓》，由竹藝家黃淑芬小姐運用沒有規則的竹篾編織成一個網絡，象徵人的聚合，其所搭建出來的球體就像是江南渡假村一樣，聚集來自不同地方的人、不同的緣，彼此相聚在江南渡假村「慢生活」，最後帶著輕鬆愉快的心情賦歸，為旅程劃下圓滿的句點，江南渡假村亦藉由作品表達對貴賓們「始於緣起、終於圓滿」的祝福與感謝。

本次展覽作品從南臺灣常用的竹林樣貌作為切入點，呈現竹的生長樣貌、特性及技法等，包含加工後竹篾編織的樣態及應用，帶領現場來賓欣賞從竹林裡長出來的生活藝術與先民智慧，體驗時代更迭下化身為當代藝術之「竹的千姿百態」。

打破傳統的竹編設計藝術，繽紛絢爛。 圖：尖山埤江南渡假村／提供

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）