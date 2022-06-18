原本看來下個球季仍會繼續待在湖人打球的「忍者龜」韋斯布魯克，如今又可能出現變化了嗎？根據《The Ringer》記者歐康納18日爆料，湖人正在考慮用韋斯布魯克加上2027年首輪籤、2029年首輪籤，去跟巫師交易換來得分好手畢爾，但畢爾也有其他球隊看上。

「我最近聽到湖人想要的人是畢爾，我不確定雙方是否真正都有興趣，」歐康納表示，「熱火似乎更有可能把畢爾從巫師帶走，因為畢爾跟塔圖的關係，你也不能排出塞爾提克，但湖人試圖用韋斯布魯克與兩個未來首輪籤來尋求類似的交易。」

畢爾目前跟巫師還剩最後一年球員選項合約，他有資格跟巫師續簽5年2.48億美元的頂薪合約，不過畢爾曾經公開放話自己想去可以贏球的地方打球，代表他已經無心繼續留在華盛頓，巫師當然沒有必要冒風險跟他完成頂薪續約，而是靜待各隊報價。

不過畢爾上季雖拿場均23.2分、6.6助攻與4.7籃板，三分命中率卻創生涯新低的3成，加上他因手腕傷勢提前宣告報銷，例行賽只打了40場，目前恢復狀態還不明朗，也讓他的交易價值隨之降低，是否會有球隊想要把賭注放他身上還很難講。