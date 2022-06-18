留學英國的學霸網紅「徐恩(Hannah)」，有著甜美臉蛋與魔鬼身材，且氣質出眾，因此圈粉無數，IG擁有將近51.4萬人追蹤，她也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》、《國光幫幫忙》等夯綜藝節目，人氣火熱，徐恩經常透過社群分享好身材，日前她去逛街公開試鞋畫面，彎腰時洩出兩粒碗公奶，火辣程度讓網友都凍未條。

徐恩昨（17）日PO文表示自己趁著好天氣出門逛街，剛好碰上活動促銷，她自己也挑了一雙運動鞋，誇超顯腿長，照片中徐恩身穿白色細肩帶小可愛，搭配牛仔短裙，露出大截白皙美腿，她彎腰套鞋子時身體微微前傾，一不小心就讓雪乳呼之欲出，超細肩帶勉強支撐住豐滿上圍，視覺效果令人血脈賁張。

買下那雙鞋後，她忍不住到街上走走，徐恩穿著新鞋緩緩朝鏡頭走來，途中她忍不住害羞一笑，雖然胸口中間有包包背帶擋住，但走近後事業線更加明顯，搭配靦腆笑容，電暈一票網友。而她也曬出其他選鞋的照片，鏡頭捕捉到徐恩蹲下表情認真端詳貨架上的鞋，該角度由上往下，邪惡視角讓渾圓美胸一覽無遺，好身材讓人無法集中看鞋。

大批網友看了紛紛回應：「流量密碼」、「我確定不是來看鞋的」、「太性感了，難為售貨員」、「上帝視角」、「完蛋了，戀愛感十足」，逛完之後她不忘在限時動態上分享她這次購物的戰利品，心情看起來相當不錯。