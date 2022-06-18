印尼巴里島文化局今年舉辦首屆世界文化慶典 （Bali World Culture Celebration），邀請世界各國30個巴里島甘美朗團隊參加，台灣代表參加的團隊為台大甘美朗樂團。

不過受到疫情影響，活動主要採線上方式進行，播放各團隊提交的影片。台大甘美朗樂團在影片裡除了呈現2019年的音樂會演出，也說明巴里島甘美朗在台灣與台大的發展歷史，並介紹原住民和漢人音樂。

音樂會內容包括長期指導樂團的國際著名巴里島作曲家I Nyoman Windha及其舞蹈家夫人I Agung Warsiki，國際知名中爪哇舞蹈大師Didik Nini Thowok、台南藝術大學教授胡敏德（Made Mantle Hood）及其舞蹈家夫人Ni Nyoman Somawati和二位女兒、中爪哇宮廷舞者Anastasia Melati，以及三位沖繩甘美朗音樂家與那城常和子、長嶺亮子、中村由美子等，還有台北藝術大學教授李婧慧和台師大教授許馨文等人，是印尼、沖繩，以及台灣甘美朗樂手的首度合作。大師們更以巴里島中國公主為主題新創舞作，於該次音樂會首演。

首屆巴里島世界文化慶典受邀團隊還包括美國14隊、日本7隊、加拿大2隊，以及比利時、法國、荷蘭、西班牙、德國及澳洲各1隊，實際參與則包括巴里島當地團體為20隊，是難得盛會。

影片長度共60分鐘，由台大音樂學研究所監製、新象文教基金會製作，將在6月18日（六）晚上台灣時間7點，於該活動官方頻道線上播出。影片連結「Bali World. Culture Celebration」活動：https：／／www.youtube.com／c／DisbudProvBali／videos