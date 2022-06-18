金門縣消防局隊員蔡宜靜、科員趙冠羽在公務之餘，持續努力自習進修，分別以第1、2名佳績錄取中央警察大學防災研究所，在本職學能領域更上一層樓。局長王世祿和同仁送上祝福，期許他們再接再厲，未來在防災救護崗位上，提供金門鄉親更安全的保障。

烈嶼分隊隊員蔡宜靜畢業於警察專科學校33期，分發至金門服務迄今，平時工作積極認真負責，曾於去年榮獲消防局績優人員。服務期間曾參與多起救災、救護案件，包括2018年麒麟電廠火警搶救案擔任右側瞄子手、2018年金門大橋烈嶼端海域救溺案擔任IRB駕駛、2020年10月烈嶼鄉發生戰車翻覆事件擔任泡沫水線瞄子手。另外新冠肺炎爆發至今，執行多起烈嶼地區防疫載送專責勤務，守護居民健康安全。畢業至今，參與消防署舉辦訓練獲取專業證照外，也自主學習並考取消防設備士，在消防防災路上精進自己，為金門鄉親提供更專業的服務。

科員趙冠羽畢業於中央警察大學80期1隊，2015年分發至金門縣消防局服務，任職於災害搶救科辦理消防水源管理、化學災害搶救及採購搶救裝備器材等業務，工作期間推動金門縣消防栓增設計畫、捕蜂捉蛇業務回歸農政單位等專案，強化消防局災害搶救能力並減少額外人力消耗，辦理各項業務及專案盡心盡責。2020年參加健康城市暨高齡友善城市獎項評選，撰寫「救災用水水管理，節能減碳消防行」專題，榮獲「健康城市-綠色城市獎」的殊榮肯定。同時也是消防局無人機專業操作手及救助人員，工作表現受到好評。

局長王世祿在第一時間約見嘉勉2人，期許他們未來進一步充實消防專業資訊和技能，守護金門環境安全，提供鄉親更好的服務。