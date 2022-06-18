布袋戲八音才子黃文擇本月過世，諸多戲迷感到不捨，霹靂國際多媒體表示，7月起將有一系列回顧活動，預計有《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展，同時還有徵集「最想對文擇大師說的話」活動，以及電影《素還真》、《聖石傳說》也將安排重映。

黃文擇聲線多變且寬廣，在生、旦、淨、末、丑及中間角色間的詮釋轉換游刃有餘，以模仿外界聲音為其最大特點的琴鳥來說，能模仿出40多種聲音，一生配音過超過4000個不同角色的聲音，被戲迷敬稱為「八音才子」。

40多年來，黃文擇獨特單口配音已是台灣民眾兩代人布袋戲記憶的一部分，戲迷們可說是從黃文擇的聲音認識霹靂布袋戲。霹靂國際多媒體表示，希望透過這個紀念展，持續傳承台灣布袋戲文化。

《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展將於7月6日至17日在國家電影及視聽文化中心（新北市新莊區文藝路2號）舉辦，開放時間為每周三至日的10：30至20：00， 7月6日開展當日的開放時間為下午12點起。紀念展免費開放入場。「最想對文擇大師說的話」活動，活動細節將於官方網站（https：／／www.pili.com.tw／）及官方粉絲專頁「霹靂布袋戲」公布。