年底高雄市長選舉國民黨將派誰出征，引發政壇關注。港媒評論指出，藍營從人選難產，演變到如今多人表態，其中孫文學校總校長張亞中動作最大，除號稱百位企業主力挺，更派人殺到中央黨部質疑所謂「內部民調」的真實性，卻都被黨中央冷處理。評論認為，黨主席朱立倫不可能讓張選高雄市長，原因有二：第一，朱與張對兩岸路線態度迥異；第二，朱害怕張會挑戰其主席之位。

香港媒體《中評社》今日（18）評論表示，從目前整體情勢來看，以朱立倫為首的國民黨中央，是屬意國民黨智庫執行長柯志恩參選，但柯本身完全沒有意願，所以雙方目前還喬不定。但即便柯無意願，要挑戰現任市長陳其邁也尚有極大差距，朱似乎也從未考慮要讓張亞中參選，這點相當奇妙。

評論分析，朱立倫不讓張亞中參選的背後主原，就是兩人兩岸路線差距太大，黨主席和六都市長參選人論述天差地遠，只會讓朱在黨內的領導威信更加岌岌可危。

不僅如此，評論認為，朱立倫與張亞中的交鋒，從去年10月的黨主席選舉就開始，雙方甚至為了兩岸路線議題劍拔弩張，可見兩人對於國民黨的路線想法的差異之大，完全找不到交集點。朱最終以45.78%得票率當選，張則以32.59%居次，雙方並未太懸殊，讓朱害怕，一旦年底九合一選舉端不出成績，選後第一個挑戰他主席大位的，就會是張。