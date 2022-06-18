只能說勇士總教練科爾的季後賽系列賽戰績實在有夠誇張！自從2014年開始接掌勇士兵符之後，科爾在季後賽系列賽戰績是22勝2敗，兩次敗北分別出現在2016年總冠軍賽(輸給騎士)與2019年總冠軍賽(輸給暴龍)，代表他在西區季後賽系列賽到現在還沒輸過。

光從科爾執掌勇士兵符8個球季來看，就知道他的季後賽戰績有多顯赫，扣除2019-20年與2020-21年球季沒打進季後賽，他的季後賽累積戰績是93勝34敗，勝率高達7成32，他也領軍勇士分別在2015、2017、2018與2022年拿下總冠軍。

科爾昨天也說到這次總冠軍跟過往的不同之處，「每個總冠軍都很特殊，也都是獨特的，但從我們過去幾年的經歷來看，這次應該是最不可能的一次，我們出現太多未知數，克雷湯普生傷癒復出，柯瑞與卓雷蒙格林季末受傷，陣中也有很多年輕人。」

不過接下來科爾可以先跟勇士球員好好慶祝奪冠了，目前傳出勇士將於美國時間20日上午11點20分(台北時間21日凌晨2點20分)在舊金山舉辦冠軍遊行，屆時勇士球迷就可以在舊金山街頭目睹自己心目中的偶像球員站在巴士上跟大家一起慶祝。