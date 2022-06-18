高齡87歲的連戰驚傳小中風，所幸病情迅即控制，目前情況穩定。由於連戰住院期間與國民黨主席朱立倫訪美行結束時間重疊，被解讀擔憂朱訪美提出「九二共識是沒有共識的共識」所致。不過知情人士指出，連戰的確對朱的談話頗意外，也相當關切，因此透過國民黨前副祕書長張榮恭表達看法；不過朱的言論的確未影響連戰的情緒，小中風與朱無關。

朱立倫訪美期間，提出「九二共識是沒有共識的共識」、「國民黨從來就不是一個親中政黨，而是親美政黨」等說法，遭外界質疑其兩岸論述與未來路線，乃至於國民黨路線從早先的「親美和中」變成「親美反共」，不但對岸跳腳，連國民黨內部都高度分歧。

張榮恭13日向本報表示，連戰認為國民黨的兩岸路線本已十分清晰，就是基於九二共識、反對台獨，推動兩岸和平、共同發展、互利融合，應該善加發揚強化，而非引發黨內沒有必要的爭議，才能對台灣有利，助人民安居樂業。

張榮恭說，日前連戰談到此事，對於相關情況非常重視。連戰向來認為從92年兩岸香港會談及雙方函電往來，可知兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」，才能開啟兩岸協商的新時代，必須尊重史實，否則就會如近年台海動盪不安，人民權益受損，各界對此實已體認至深。

張榮恭轉述，連戰多次強調「做一個實實在在的台灣人和做一個堂堂正正的中國人，是相容而不互斥的」，繼續基於中華民國憲法、國民黨黨章、中華民族利益，努力開創有尊嚴的和平局面，是連戰一貫的立場。

張榮恭指出，前總統陳水扁把九二共識說成「沒有共識的共識」，蔡英文則代以「九二會談的精神」，朱立倫在美國把扁、蔡這兩句用語搬來形容九二共識，是否純屬巧合？不可能不讓黨內及兩岸各界費解，若因而產生黨內爭議、影響團結，很不值得。

他直言，朱立倫在訪美尾聲，在輿論質疑下重申九二共識、求同存異、反對台獨，如此一來，兩岸共識及同者何在？無同即無法存異，這反而需要重新說明，訪美路線圖恐已弄糊了黨的兩岸路線，應儘速重整旗鼓，消除訪美所留下的路線迷霧。

張榮恭認為，民進黨與朱立倫皆強調親美，應是為了台灣的安逸，但以烏克蘭為例，若一昧親美不「和陸」，台灣恐從備戰走向開戰，應思考如何從備戰走向避戰，因此「和陸」才是根本。

張榮恭強調，朱立倫清晰地表達親美立場，卻模糊國民黨既定的兩岸路線，產生原本並不存在也沒有必要的謎團，儘速回歸黨章、政綱才是正道。他呼籲朱立倫為了避免被嫁禍，應站穩原來的立場，才有資格談論台灣現在利益，包括石斑魚被禁等傷害是民進黨造成的。