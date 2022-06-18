漢堡王中正店貼出告示，表示將營業至19日，並感謝民眾的愛護與支持。（張志康攝）

18日一早有不少民眾赴漢堡王中正店排隊消費。（張志康攝）

繼麥當勞基隆市愛三店於5月29日結束營業後，有民眾發現位於基隆市信一路上的漢堡王中正店也於17日貼出告示，將營業至19日，讓不少民眾為之扼腕。同時，這也是漢堡王在基隆的唯一一家門市，結束營業後，形同退出基隆市場。

5月底承載著許多基隆市民年輕回憶，人稱「大麥」的麥當勞愛三店才結束營業，17日就有民眾發現，位於田寮河畔，信一路上的漢堡王也貼出告示，表示「感謝大家的愛護與支持，由於營運策略調整，營業至19日。期許早日繼續為您提供火烤美味。」

民眾表示，原本基隆的漢堡王是開在基隆火車站附近的小艇碼頭前，3年前現址開幕後，原址就結束營業了。因此，有民眾認為，或許與現址的營收狀況有關。但無論如何，由於現址是漢堡王在基隆市的唯一一家門市，在漢堡王中正店結束營業後，等於宣告漢堡王退出基隆市場。

消息傳出後，17日晚間就有不少民眾湧進漢堡王，打算做最後的消費，18日上午開店後，也有不少民眾排隊消費。