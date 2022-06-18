1名網友在《爆料公社二社》抱怨，日前他去彰化某火鍋店吃火鍋，吃到一半時發現裡面有蟑螂，詢問店員該如何處理，對方竟回：「不然你想怎樣？」、「下次來提醒我們再補你一鍋」，原PO憤怒發文寫下：「我沒有要求任何賠償只要好好的一聲道歉就好」，文章曝光後引起網友們熱議：「直接去衛生所告」、「態度惡劣」。

1名網友到彰化吃火鍋，吃到一半發現鍋內有蟑螂，詢問店員該如何處理，竟遭對方嗆：「不然想怎樣？」（圖／爆料公社二社）

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文，他日前去彰化某火鍋店用餐，吃到一半時竟發現火鍋內有蟑螂，當下詢問店員如何處理時，店員竟不耐煩地回他：「不然你想怎樣？再補你一鍋還是怎樣？」，原PO氣炸反問對方，不來看看怎麼證明剛剛說的是真是假，店員回：「你說是就是啦！下次來提醒我們再補你一鍋」，他憤怒表示，都已經拉完肚子了，他沒有要求任何賠償，只要店家好好的一聲道歉就好。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「這樣處理的態度，直接去衛生所告」、「店員態度好就算了，店員態度不好，那就請衛生局的來跟他聊聊天了」、「態度惡劣」、「這隻有油炸過」。

也有不少人和原PO分享用餐時吃到蟑螂的經驗：「我吃過一家的蟑螂還有菜蟲，換來一句補一鍋就好了」、「我在台北吃到鍋底，才發現有小強屍體，不過還好我沒拉」、「我在一家麵店他也強調說是紅蔥頭～問題是整盤裡面怎麼只有一顆紅蔥頭」。