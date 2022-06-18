大谷翔平去年勇奪美聯全票MVP，隨著天使本季節節失利，大谷續約的問題再度被媒體拿出來討論，事實是天使恐怕請不起大谷翔平了。一般職業球員的主要考量不外乎金錢和球隊競爭力，天使現在兩樣都拿不出來，加上聯盟全面開放DH位置，天使剩下能給的就是他們的優良地點洛杉磯。

美媒Bleacher Report專文分析，天使白白浪費了卓奧特（Mike Trout）最精華的10年光陰，他們確實付給卓奧特很多錢，但是無法給他爭冠機會，卓奧特至今只在2014年打過一次季後賽，天使近年的操盤水準令人搖頭。

天使的薪資結構有些失衡，卓奧特、安森尼阮棟（Anthony Rendon）薪資各占團薪19%以上，等於全隊近40%投資在他們兩人，再來是先發投手辛德加（Noah Syndergaard）占有11%，然後大谷翔平只占2.9%團薪（今年年薪550萬美元）。隨著阮棟近兩年傷病不斷（本季已提前報銷），在交易市場不易找到買主，續約大谷和補強球隊也要花更多的錢。

大谷當初選擇天使的原因包括地點，他希望能選在接近太平洋的西岸城市，所以當時未考慮東岸的紐約洋基。另外他選擇有DH的美聯球隊，方便他打二刀流，如今大聯盟改革DH規定，大谷可以考慮國聯球隊了，例如舊金山巨人、洛杉磯道奇，讓他在天使的未來增添更多不確定因素，他將於2023年球季結束後取得自由球員身分。