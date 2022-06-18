華南金(2880)受到大盤修正影響，股價技術面在短線和長線上均呈空頭排列，不過籌碼面上千張大戶持股比達72%。華南金17日舉行華南銀新舊任總經理交接典禮，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬進行監交，華南金控原任總經理羅寶珠及華南銀行原任總經理張振芳退休，華南金控總經理由李耀卿接任，華南銀總經理由黃俊智接任。

華南金新任總經理李耀卿畢業於美國華盛頓大學企業管理所，民國91年進入華南金融集團服務，歷任華南銀行風險管理部經理、華南金控風險管理處處長、華南銀行風險管理群暨資訊科技管理群副總經理，並兼任華南國際租賃董事長等職務。

華南銀行新任總經理黃俊智畢業於國立臺灣大學管理學院碩士在職專班會計與管理決策組，民國81年進入華南銀行服務，歷任華南銀行企金行銷部副理、董事會主任秘書、行政管理群副總經理，並兼任華南金創業投資董事長兼總經理等職務。

華南金2021年合併稅後淨利為新台幣172.04億元創新高、年增98.8%，每股稅後盈餘（EPS）1.3元；受惠子公司華南銀行利息收入與財管手收動能佳，以及華南永昌證券獲利大躍進，使金控去年稅後淨利創新高，股東權益報酬率（ROE）為8.82%、資產報酬率（ROA）0.52%。

今年的防疫保單之亂，由於華南產銷售張數不多，賣出約10萬張左右的防疫險，因此受到衝擊也有限。