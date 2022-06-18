才剛摘冠的勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林個性向來直來直往，也不會畏懼用任何方式狂酸對手，這次換成「綠衫軍」塞爾提克中招，因為追夢18日準備搭乘專機返回舊金山，身上竟然穿著塞爾提克瞄準隊史第18冠的T恤，更在空白處寫上，「勇士，不！或許在2023年。」

這件以塞爾提克瞄準隊史第18冠為主題的T恤，上面有著18個空格，其中17個印上塞爾提克過去17冠的年代，只留第18個空格希望可在今年奪冠填上，沒想到卓雷蒙格林得了便宜還賣乖，故意在上機前穿著這件刻意修改過的T恤跟綠軍球迷嗆聲。

其實不只綠軍球迷遭殃，卓雷蒙格林也在奪冠之後發推，「我們剛剛打完一場極高水準的球賽！」這句話擺明針對前隊友杜蘭特而來，因為杜蘭特曾在總冠軍賽G1眼見勇士遭到塞爾提克逆轉擊敗後發推，「先生們，這是一場極高水準的球賽。」

很明顯卓雷蒙格林深深記住了杜蘭特這段推文，才會選在奪冠之後刻意發表類似推文嘲諷杜蘭特，兩人之間的仇怨早從2018-19年球季早已產生，更在例行賽場邊爆發嚴重口角衝突，當時外界早已認定杜蘭特即將離開勇士，他也在2019年夏天跳槽籃網。