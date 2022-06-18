台灣央行再度升息半碼，重貼現率由1.375%調升至1.5%，升息主要目的為對抗通膨，但相對也會影響投資人對於不動產投資的熱情，看的出來不動產市場交易已經明顯轉冷，本次央行理監事會並未針對信用管制有更進一步的措施，也是想要讓不動產市場呈現較和緩的降溫。不過，土地市場部分，由於先前的信用管制已發酵，加以利率的調升影響住宅購屋者的意願，因此今年土地市場將較去年大幅降溫是必然的。

高力國際董事總經理劉學龍認為，台灣近期雖因疫情影響內需產業的復甦力道，但疫情終究會散去，國境管制將逐步鬆綁，企業將恢復正常營運及獲利，應趁此時提早佈局穩定的收益工具。本次利率調升半碼也拉高報酬率的要求，壽險業的收益率從2.345%拉高到2.47%，而在雙北物件相對難尋，但仍有投資資金避險的需求時，可以轉進桃園、新竹及台中等較具有產業支撐議題的地區，這些區域的廠辦、廠房及倉儲物流，都仍將持續吸引自用及投資的布局。

劉學龍說，對其他非壽險的買家而言，目前台灣整體儲蓄率已來到43.18%的歷史新高，顯示市場閒置資金仍充沛，加以現在的實質利率依舊為負值，建議投資人應趁此時將資金布局在兼具抗跌保值及穩定收益的商用不動產上。而賣方在適當的價格下，應盡快追求更優的資產組合並重新配置資產。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，自2007年起的統計來看，央行利率確實對當年度不動產交易有負面影響，2022年1-5月以來商用不動產投資及土地交易市場受到政府政策、全球政經局勢及本土疫情的干擾，買賣雙方持觀望態度，買方轉趨保守且評估期拉長，而賣方對於價格堅持度仍在，因此整體市場交易大幅萎縮。今年前五個月商用不動產交易累計約500億元，較去年減少26%；土地交易更因為一連串信用管制措施的發酵，交易額腰斬，前五個月總計約700億元，年減47%。尤其近期以來，因為美國鷹派升息抗通膨的言論受到各方關注，本次央行貨幣政策的態度更顯重要。