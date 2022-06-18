人年紀小的時候常常有「一昧付出終能感動人」的觀念，以為自己全心全意的愛一個人就會有結果。但隨著時間推移，會發現有時你就算愛得傷痕累累，也不見得有自己想要的結果。但有些人就算知道沒有結果，也願意放手一搏去愛，丟盡尊嚴也心甘情願。讓我們一起來看看有那些星座上榜吧！

#天蠍座

感動天感動地，可是感動不了你。(圖/翻攝自觸mii)

看似理性的天蠍座一旦愛上就會無法自拔，甚至失去自我。大部分時候他們其實都已經認清現實，但還是會一再欺騙自己。「裝睡的人叫不醒」套用在天蠍身上再合適不過了，他們總希望對方能夠多愛自己一些。然而強摘的果子不甜，當你跪著去愛一個人的時候，你的愛在對方眼裡更沒價值了。

#天秤座

對你愛愛愛不完，但你不領情。(圖/翻攝自觸mii)

天秤們只要愛上一人就會沉浸在其中，寵爆對方是基本，但有時這種窒息式的愛會讓人想逃。在感情中受委屈的他們也不會展現出來，所以常弄得自己滿身傷。被天秤寵久了也會容易不珍惜這份愛，也會越來越不知足，而天秤自己也會感受到愛已經失衡，總是自己付出的比較多。在這邊提醒天蠍座的各位，愛錯就該勇敢放手，感覺變了就抽身離開，以免最後傷最深的是自己。

#巨蟹座

愛到妥協，到頭來還是無解。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座是12星座裡面身段最軟的星座之一，那怕只是朋友，他們也會因為對方不喜歡什麼就改掉什麼。而遇到愛情的巨蟹座更誇張，他們太懂得為愛妥協，妥協到把所有委屈和不滿都藏在心裡，自己一個人慢慢消化。可是到了最後巨蟹會發現其實自己不過是在為對方找藉口和理由罷了。

以上3個星座男女都會為愛「放下面子」用力去愛，但這邊要提醒大家，愛別人之前要先愛自己，才會讓對方感受到這份愛的珍貴。為自己保留尊嚴，不要總是一昧的迎合伴侶，才是聰明人的戀愛方式。