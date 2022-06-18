好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise，阿湯哥）最近睽違數十年的續集《捍衛戰士：獨行俠》在全球上映，掀起影迷一陣朝聖懷舊熱潮，日前他人到了南韓宣傳，一下飛機阿湯哥就入境隨俗狂比出「手指愛心」，雖然手勢有點「卡卡」，但還是獲得廣大歡迎。另一方面，又有好消息傳來，《捍衛戰士：獨行俠》打破阿湯哥從影以來最電影高票房紀錄，以239億台幣票房高居他最受歡迎的第一名電影。

阿湯哥昨以一身輕裝現身南韓，臉上掛著大明星招牌墨鏡，上半身穿淺色Polo衫，下半身穿牛仔褲，看來精神奕奕、神清氣爽，似乎又逆齡了好幾歲，而他一下飛機就展現招牌親民作風，狂與在場接機的粉絲打招呼，還逗趣比出手指愛心，引來上百位粉絲爭相拍攝，一度癱瘓了機場。

阿湯哥到首爾宣傳，不忘比出手指愛心。（圖／達志影像）

近日《捍衛戰士：獨行俠》上映後，引來廣大迴響也反映在劇情上，據《自由時報》報導，在此之前阿湯哥成績最好的作品是《不可能的任務：全面瓦解》，全球票房累積7.91億美金（約235億台幣），而截至本周四(6/16)《捍衛戰士：獨行俠》已經打破了這個紀錄，全球票房達到8.06億美金（約239億台幣）。而台灣方面，目前全台票房破3.6億台幣，成為今年截至目前為止的年度電影冠軍。

舒莉4月過16歲生日。（圖／達志影像）

一舉一動都是話題的阿湯哥，2005年與凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）交往，之後結婚生下一女舒莉克魯斯（Suri Cruise），但兩人2012年離婚，如今已經16歲的舒莉，遺傳了父母好基因，進入少女時期後不僅身形抽高，整張臉也變得更甜美有氣質，狗仔曾捕獲她穿短上衣上街的模樣，依舊星味十足，甜甜一笑擄獲不少網友心，也難怪被封為最美星二代。