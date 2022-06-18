大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，掀各界譁然。總統蔡英文昨日（17）在臉書發文喊話「吃石斑，挺台灣！」中廣董事長趙少康小編則以微軟近日正式結束IE瀏覽器所有技術支援為靈感，諷刺：「民進黨廢ECFA的政見，就像IE瀏覽器一樣，你等了很久，但它還沒跑完。」此說法讓大批網友笑翻，有人更封這簡直是「神比喻」。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日發文表示：「民進黨廢ECFA的政見，就像IE瀏覽器一樣，你等了很久，但它還沒跑完。民進黨在野時的陳抗，就像IE瀏覽器的錯誤視窗一樣，又多、又時不時會跳出來。但民進黨在野時的訴求在如今，就像IE瀏覽器一樣，動不動就404 not found。而民進黨的執政態度，就像IE瀏覽器崩潰視窗時的警示一樣，你除了按『確定』以外沒有其他按鈕選擇。」

不僅如此，趙少康小編更表示：「只想問，到底什麼時候，民進黨才會像IE瀏覽器一樣，被民眾淘汰掉呢？」

此文掀起熱烈討論，網友紛紛留言：「真是神比喻！」「太有創意的小編，文案應該花了不少心思」、「我快笑死了！這比喻真是太好笑了！」「超級有哏的！害我笑好久」、「說好的糖衣毒藥，民進黨怎麼愛不釋手？」「再講他們又要請天才IT大臣出手了」、「上次才幫吃完鳳梨，今天又要我們幫吃石斑魚，那下次是什麼？人民真可憐」。