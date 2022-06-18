新北市烏來區今早驚傳1名釣客遭溪流沖走，警消出動大量人員全力搜救，目前尚無音訊。

這起意外發生在信褔路11.5K處，3名釣客今早7時許前往釣魚，欲跨越溪流至對岸時，其中63歲的呂姓男子不慎被水沖走，民眾見狀急忙報案，消防局立即派遣1大隊1中隊3分隊趕往現場救援，另外出動空拍機協尋。

警方表示，目前呂男的妻子已獲通知並趕往該處，警消持續全力搜尋，盼能為家屬帶回好結果。

彰化凌晨連兩起大火警消動員灌救 人員皆救出無傷亡
林口晨驚傳槍響 疑傳播妹價格談不攏 30餘人砸車又開槍
高雄派出所驚傳槍響 高官督勤目睹粗心警出包 下場慘了
#警消 #烏來 #釣魚 #釣客 #失聯