台中一位孕婦因為孕吐嚴重不舒服，所以想喝點酸的熱湯，透過外送點火鍋的時候，特別備註店家不要火鍋料，以免浪費，未料，超溫暖店家除了按照備註至做出餐點之外，還另外婦上了一份甜點與小紙條，希望原PO可以好好加油，讓人看了非常感動，不少網友大讚店家人情味爆滿。

一位女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，她因孕吐嚴重而不舒服，所以想喝點酸酸的熱湯，透過外送平台找到一家火鍋店，點餐時特別備註「不要火鍋料！只要菜跟肉，其他都不要，如果可以請多給點酸菜與湯，因為我目前是孕婦，只想吃酸的和熱的東西，但若不方便也沒關係，但請不要給火鍋料，因為沒辦法吃會浪費掉。」

結果餐點送來後，讓女網友很感動，因為店家除了按照備註準備了餐點，還送了甜點給她，並附上一張字條「這是甜點，請妳吃！加油哦！」讓她差點就要哭了，因為在自己最難受的時候能夠獲得這樣的關心與溫暖，真的很感謝店家，讓她整個人都感覺好多了，心也都暖了起來。

貼文吸引了2.1萬人朝聖，不少網友也深受感動，「看了真的很感動」、「人間就是差這一點點溫柔」、「超溫暖的店家」、「可以欸，這間店有人情味分數加爆」、「好人一生平安」、「支持用新台幣來下架店家商品」、「在懷孕的時候這真的會很感動」、「真的很窩心，有時候很需要這種小字條，像是陌生人也一起加油的感覺。」