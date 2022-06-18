受到美國鷹派升息，加上擔憂高通膨對經濟成長的影響，歐美股市收黑，台股周線連二黑。外資除了連續兩週站在賣方，本周賣超金額破千億元，達1078.16億元，金額為3月中旬以來最高，投信法人也中斷今年初以來連續21周加碼台股態勢，轉為賣超41.11億元，自營商單周減碼25.44億元，三大法人合計單周賣超台股1144.71億元。

富蘭克林華美投信認為，受美國鷹派升息，加上市場懷疑經濟是否開始進入衰退，台股同步跟隨國際股市做修正，目前維持震盪整理格局，須待七月公布六月營收財報，供需面才可能較為明朗。安聯投信台股團隊則表示，由於美股近期仍處於較大震盪格局，加上通膨數據及聯準會政策步調仍是牽動市場的關鍵因子，且基本面雜音仍多，因此就盤面上，大致還是處在利多不漲、利空測底，靜待底部浮現的格局。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，近期台股投資宜聚焦具有成長前景、產業旺季之類股，並宜逢低介入掌握反彈契機，如工具機、設備如自動化、AI、汽車與電動車零組件等產業，已經見到需求面成長趨勢，特別是汽車零組件受惠於中國減徵購車稅，在六大領域實施33項措施，以激勵車市銷售，帶動相關供應鏈股價表現。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前不少大型股股價修正幅度較高，投資人該如何因應? 郭修伸認為，短線上可以觀察下月初的六月營收財報公布，判斷主要電子業等大型股是否存貨過多，或存貨銷貨狀況不佳的情況，但部分有剛性需求的電子次產業，包括:半導體、IC設計、高速運算與5G網通等，仍具有反彈機會。

安聯投信台股團隊表示，股價是由評價乘以每股獲利，評價已經下修，現在基本面下修才正要開始。由於評價面也再度面臨經濟展望是否出現變數或不如預期的壓力，短線上難免得面對評價面與基本面同步修正的挑戰。