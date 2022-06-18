疫情當下，新北市今年近半數小學畢業典禮採實體、視訊、雙軌虛實整合的方式辦理，育林國小首次創新以金馬獎頒獎的模式辦理畢業典禮，典禮上讓老師擔任頒獎嘉賓，電視台即時播放，並採用4個鏡頭同時切換，分別於典禮現場、星光大道及各班教室中同步演出，創造出現場典禮的師生互動，讓線上畢業典禮也能有實體辦理的氣氛及互動趣味，讓師生留下一個最難忘的回憶。

三和國小畢業生將五六年級學到的茶道知識整合應用，在畢業典禮後變身為獨當一面的小茶師，擺設感恩茶席，以精心挑選的茶葉、茶點及茶席佈置，感謝父母的養育及師長的指導。

文聖國小畢業生小勳（化名）雖罹患血癌，歷經化療及骨髓移殖等辛苦的療程，仍努力不放棄，疫情期間只要身體許可，一定會參與線上視訊課，是不折不扣的生命鬥士。近兩年雖未能參與實體上課，仍以優秀成績獲得畢業成績優良獎，足為同學們的表率。線上畢業典禮當天，每位同學皆為小勳留下祝福及打氣的話，同窗間溫暖情誼令人動容。

教育局長張明文表示，受到疫情影響，孩子這兩年的學習，都在實體與線上課程中渡過，感謝學校親師合作，讓畢業生參與具有重大紀念性的畢業典禮，為新北市近3萬名畢業生的國小生涯畫下圓滿的句點。