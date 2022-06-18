海德堡台灣中心在今年2月成立後，卻傳出一名王姓前副主任性騷擾、打工度假欠薪等事件。當地台僑、華語教師吳品瑜上月14日在臉書貼文表示，僑民與學生接連遭遇王副主任性騷擾、打工欠薪等事件，向行政院性平會、教育部、僑委會、外交部請求協助，最後得到的回覆均由謝志偉處理，她質疑謝志偉不僅任意洩漏向他申訴的受害者的個資，後來乾脆已讀不回，對此謝志偉也再度在臉書澄清並非坐視不管。

謝志偉昨（17日）在臉書發文，首先澄清該名被控性騷擾的前副主任「未從中心領一毛錢」，且性騷事件據傳都是在中心成立前發生「當然更不可能在尚未開辦的中心內發生」，該名前副主任也並非自己或中心主任所派任。

謝志偉也針對吳品妤的指控，指出很早就已有僑胞願意提供受害者相關援助走法律途徑，同時也與吳聯繫中，但謝也提到，由於官方性質，不能在德國針對任何一個非屬台灣官方系統的人作「性騷擾」調查，「不然就可能輪到我先被調查。」

謝志偉表示，要看到他（性騷犯）被調查，唯報警一途，德國社會本身有提供各種機制，「我們會和熱心僑胞針對此項進行匯集資訊及提供恊助網絡。」謝直言這方面未能先進行，是因自己困在「司法途徑」的前提，及知道有可信賴的熱心僑胞願提供走「司法途徑」的資源。他強調自己之前糾結在這點，以致「同理心」有缺，很「過意不去」， 但絕非「故意不去」。

最後謝志偉強調，僑委會、教育部、外交部等第一時間均極為關切此事，並由他在此負處理之責。也提到「尤其僑委會為此多次召開會議，處理有不及格之處，我負全責。」謝志偉也表示「無論如何，謝謝吳品瑜的挺身而出。而對那些指控者（受害者），我仍要說一聲『抱歉，讓你們委屈了』！那時你們在黑暗中孤單，今後陽光下，我們（官方及僑界）誓不讓任何人落單」。