警方在黃男車上查獲上百包毒咖啡包。（警方提供）

新北市蘆洲警分局日前在轄內汽車旅館進行臨檢時，發現其中1間客房飄散出毒品的味道，便在現場等候，待中午12時許，房客打開鐵捲門要外出時，立即上前盤查，查獲24歲黃男、28歲連男、25歲黃女等3人持有毒品，隨後又於黃男車上查出上百包毒咖啡包，警方將3人全數帶回警局偵訊，並依毒品罪嫌移送。

警方在本周二（14日）上午11時許，於轄內中正路某汽車旅館實施臨檢，期間在某客房外發現有毒品k菸的味道傳出，於是警方就在現場等待，不久後客房鐵捲門開啟，房客準備外出時，警方立即上前盤查，果然查獲K菸、毒咖啡包等毒品。

警方持續追問3人關係及毒品來源，黃男才坦承，3人為朋友關係，相約到汽車旅館開毒趴，並由他開車載送毒品，隨後警方再於黃男的自小客車內，查獲毒咖啡包163包、K他命15包及K菸1支，警方立即查扣所有毒品，並將3人全數帶回警局，依毒品罪嫌移送偵辦。

警方發現這些毒品咖啡包上面除了印有潮牌圖案，甚至搭上最新的電影題材，為了吸引年輕人注意無所不用其極，警方懷疑犯嫌可能意圖販賣毒品，將針對其毒品來源將持續向上朔源。